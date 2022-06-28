Гавана, 28 июня, 2022, 11:02 — ИА Регнум. Кубинские власти и добровольцы продолжают сегодня поисково-спасательные работы после того, как лодка с 15 людьми, которые пытались нелегально покинуть страну, затонула. Об этом пишет издание Granma.

Уличная мозаика на Кубе

В поисках потерпевших кораблекрушение людей участвуют силы министерства внутренних дел, подразделение пограничных войск, авиация вооруженных сил и частные катера.

Отмечается, что рано утром 22 июня сотрудники полиции обнаружили на побережье, недалеко от термоэлектрической станции Санта-Крус-дель-Норте в Маябеке, гражданина с солнечными ожогами и симптомами обезвоживания.

По словам мужчины, он входил в группу из 15 человек, которые отправились в море в районе Хибакоа на лодке, непригодной для плавания, в ночь на 20 июня с целью покинуть страну. По его словам, утром 21 июня лодка затонула на значительном расстоянии от берега.