Вашингтон, 28 июня, 2022, 11:01 — ИА Регнум. Американская актриса и певица Селена Гомес прокомментировала решение Верховного суда США об ограничении прав на аборты в стране. Об этом 28 июня пишет Variety.

Цитата из клипа Селена Гомес

На премьере второго сезона «Убийств в одном здании» Гомес раскритиковала решение Верховного суда. «Речь идёт о голосовании. Речь идёт о привлечении мужчин — мужчинам нужно встать, чтобы тоже высказаться против этой проблемы. Это также о невероятном количестве женщин, которые страдают. Я просто недовольна и надеюсь, что мы сможем сделать всё, что в наших силах, чтобы изменить это», — говорит артистка.

ИА REGNUM напоминает, что 24 июня Верховный суд США отменил постановление 1973 года, разрешив штатам самим принимать решение о легализации абортов. Это вызвало волну протестов, а также критики со стороны известных личностей.