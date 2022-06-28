Севастополь, 28 июня, 2022, 11:01 — ИА Регнум. В первый раз за восемь лет вышла в открытое море для прохождения ходовых испытаний старейшая в составе Черноморского флота (ЧФ) ВМФ России подводная «Алроса», прошедшая ремонт и модернизацию. Об этом 28 июня рассказали на 13-м судоремонтном заводе ЧФ в Севастополе.

Министерство обороны Российской Федерации Подводная лодка ВМФ России «Б-871» проекта 877В

«Подводная лодка вышла (в открытое море из Севастопольской бухты). Впервые за восемь лет лодка будет опробована на различных режимах эксплуатации и должна доказать свою способность действовать по предназначению», — приводит слова представителя завода ТАСС.

Как сообщало ИА REGNUM, 27 июня стало известно, что старейшая подводная лодка Черноморского флота (ЧФ) проекта 877В «Алроса» получила при модернизации крылатые ракеты «Калибр».