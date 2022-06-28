Санкт-Петербург, 28 июня, 2022, 11:07 — ИА Регнум. Деловой и медицинский туризм являются приоритетными направлениями для туристической отрасли Санкт-Петербурга. Также развитию туристического потенциала Петербурга помогут общественные пространства и новые проекты. Об этом 28 июня на заседании городского правительства заявил глава комитета по туризму Сергей Корнеев, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Драй ИА REGNUM Участник ПМЭФ 2022

«К приоритетным для нас направлениям развития туризма относятся деловой и медицинский туризм. У нас работает единственное в стране конгрессно-выставочное бюро, мы являемся признанным лидером по деловому туризму», — сказал Корнеев.

Глава комитета добавил, что в Петербурге также находится единственное в России АО «СПб агентство медицинского туризма». Северная столица лидирует и по предоставлению услуг по восстановлению здоровья после ковида, и по оказанию комплексных медицинских услуг.

При этом перспективными направлениями для города являются семейный, образовательный, экологический, промышленный и событийный туризм. Поможет в этом новая культурная и туристическая география города: открытие новых туристических комплексов в Кронштадте, запуск работы «Лахта Центра». Также туристов могут привлекать общественные пространства «Никольские ряды», «Севкабель-порт», «Новая Голландия» и Музей Фаберже.