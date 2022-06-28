Петербург планирует развивать деловой и медицинский туризм
Санкт-Петербург, 28 июня, 2022, 11:07 — ИА Регнум. Деловой и медицинский туризм являются приоритетными направлениями для туристической отрасли Санкт-Петербурга. Также развитию туристического потенциала Петербурга помогут общественные пространства и новые проекты. Об этом 28 июня на заседании городского правительства заявил глава комитета по туризму Сергей Корнеев, передаёт корреспондент ИА REGNUM.
«К приоритетным для нас направлениям развития туризма относятся деловой и медицинский туризм. У нас работает единственное в стране конгрессно-выставочное бюро, мы являемся признанным лидером по деловому туризму», — сказал Корнеев.
Глава комитета добавил, что в Петербурге также находится единственное в России АО «СПб агентство медицинского туризма». Северная столица лидирует и по предоставлению услуг по восстановлению здоровья после ковида, и по оказанию комплексных медицинских услуг.
При этом перспективными направлениями для города являются семейный, образовательный, экологический, промышленный и событийный туризм. Поможет в этом новая культурная и туристическая география города: открытие новых туристических комплексов в Кронштадте, запуск работы «Лахта Центра». Также туристов могут привлекать общественные пространства «Никольские ряды», «Севкабель-порт», «Новая Голландия» и Музей Фаберже.