Лас-Вегас, США, 28 июня, 2022, 11:00 — ИА Регнум. Ирландский боец смешанных единоборств Конор Макгрегор покинул топ-10 рейтинга Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгкой весовой категории. Об этом 28 июня сообщила пресс-служба организации.

Andrius Petrucenia Конор Макгрегор

Макгрегор опустился на четыре позиции и теперь занимает 12-е место в обновленном рейтинге лёгкой веса.

На сегодняшний день свой последний бой Макгрегор провёл в июле 2021 года. Он потерпел поражение от американца Дастина Порье и при этом сломал ногу.

Всего на счету 33-летнего Макгрегора 22 победы в смешанных единоборствах и потерпел шесть поражений.