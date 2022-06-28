Стокгольм, 28 июня, 2022, 11:00 — ИА Регнум. Курды из многочисленной диаспоры в Швеции опасаются, что станут пешкой в переговорах о вступлении страны в НАТО, если Запад пойдет на уступки ради того, чтобы заручиться поддержкой Турции, передает 28 июня Reuters.

Курды

«Мы не хотим, чтобы курды стали предметом переговоров», — говорит скандинавский представитель курдских регионов северной Сирии Шияр Али.

100-тысячная курдская диаспора Швеции и поддержка прав курдов долгое время осложняли отношения страны с Анкарой.

«Швеция критиковала нарушения прав человека в Турции, в Швеции существует сильная и активная курдская диаспора, часть которой симпатизирует Рабочей партии Курдистана (РПК), — объясняет директор Института турецких исследований при Стокгольмском университете Пол Левин. — Всё это противоречит турецкой точке зрения на эти вопросы, согласно которой РПК и ее отделения представляют существенную угрозу национальной безопасности Турции».

РПК ведет повстанческую борьбу в Турции с 1984 года. Швеция уже давно объявила РПК вне закона и утверждает, что оказывает лишь гуманитарную помощь Сирии и беженцам в регионе, в основном через международные организации.

«Курдов предавали много раз в истории, — сетует 62-летний доцент кафедры социальной работы в шведском университете Мелардален Осман Айтар, этнический курд, бежавший из Турции в Швецию в 1990-х годах. — Возможно, Эрдоган делает ставку на то, что сможет вторгнуться в новые части Рожавы (преимущественно курдские регионы на севере Сирии), и Запад будет молчать только из-за этого вопроса о членстве в НАТО. Если Запад просто закроет глаза, Эрдоган будет счастлив».