Канберра, 28 июня, 2022, 11:04 — ИА Регнум. 28 июня лидер оппозиции Питер Даттон обрушился с критикой на министра обороны Австралии Ричарда Марлза, заявив, что он «подготавливает почву» для отказа от будущей программы строительства атомных подводных лодок в рамках AUKUS. Об этом сообщил телеканал Sky News.

Australian Embassy Jakarta Лидер Либеральной партии Австралии Питер Даттон

Ранее в тот же день Марлз заявил, что решение «Коалиции» отказаться от сделки с французами и подписать соглашение AUKUS с Великобританией и США оставило Австралию с «очень значительным разрывов в возможностях», когда речь заходит о подлодках, которые, как ожидается, прибудут на континент только после 2038 года.

«Если лейбористы готовятся дрейфовать от этого в сторону, что, как я подозреваю, Ричард Марлес, по крайней мере частично, планирует сделать, то я думаю, что он окажет нашей стране плохую услугу в качестве министра обороны … И я полагаю, что он готовит почву для отказа от программы строительств атомных подводных лодок», — заявил лидер оппозиции Питер Даттон на пресс-конференции в Аделаиде.