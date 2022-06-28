Кишинёв, 28 июня, 2022, 10:57 — ИА Регнум. Министерство образования Молдавии начнёт проводить в стране реформу, в ходе которой будет сокращено количество вузов. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Seth Sawyers Лекционный зал в вузе

«У нас мало студентов и много университетов. В мировом масштабе существует тенденция концентрировать ресурсы, а не распылять их», — говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что опираются на «успешный» опыт Даннии, Нидерландов, Франции и стран Прибалтики. В минобразования считают, что Молдавия является слишком маленькой страной, чтобы содержать много вузов, и их количество планируется довести до шести — семи.

Сообщается, что будут объединять вузы. Технический университет поглотит Аграрный университет, Институт электроники и нанотехнологий, Институт энергетики, микробиологии и биотехнологий. Педагогический университет республики будет включать в себя (перевезённый в Кишинёв) Тираспольский госуниверситет, Тараклийский университет и Институт науки и образования.