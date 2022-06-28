Канберра, 28 июня, 2022, 11:00 — ИА Регнум. Похоже, что методы, с помощью которых экоактивисты проводят свои акции протеста в Австралии, рискуют оттолкнуть общественность и политиков. Об этом стало понятно, когда 28 июня в эфире телеканала NineNews на перекрывающих автострады и туннели Сиднея протестующих «обрушился» заместитель премьер-министра штата Новый Южный Уэльс Пол Тул.

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«Это не просто люди с плакатиками. Это какие-то профессиональные вредители … Надеюсь, что вчера эти протестующие поняли, что наша полиция будет продолжать действовать», — заявил вице-премьер Нового Южного Уэльса.

Напомним, что 27 июня в центре Сиднея и прилегающих к нему квартал было парализовано автомобильное движение после того, как одна молодая экоактивистка перекрыла туннель, ведущий к городскому заливу.

Организация BlockadeAustralia, стоящая за акциями протеста, намерена их проводить всю неделю.