Кабул, 28 июня, 2022, 11:01 — ИА Регнум. Защита женщин и девочек в пострадавших от землетрясения районах Афганистана должна стать приоритетом для организаций, доставляющих помощь. Об этом заявили Верховный комиссар ООН по делам беженцев и Департамент ООН по делам женщин, сообщает «8 Собх».

Afghanistan Matters Афганские дети

В ООН отреагировали на сообщения о нехватке женщин-врачей и отсутствии лечения для пострадавших женщин. В сообщении Управления верховного комиссара ООН по делам беженцев в Twitter говорится, что усилия по защите женщин и девочек должны быть в центре внимания.

Организация сообщила, что бригады по оказанию помощи прибыли на место происшествия, чтобы помочь пострадавшим.

Глава Департамента ООН по делам женщин Элисон Дэвиден также призвала уделять больше внимания пострадавшим женщинам.

«Женщины, работающие в гуманитарных организациях, должны сосредоточиться на реагировании на этот кризис. Это единственный способ обеспечить эффективное определение потребностей и прав женщин и девочек, подвергающихся риску и находящихся в кризисной ситуации», — сказала Дэвиден.

Замечания прозвучали в связи с сообщениями о том, что ряд пострадавших женщин не получили лечения из-за нехватки медицинских работников.

Читайте также: ООН выделяет $10 млн пострадавшим от землетрясения в Афганистане