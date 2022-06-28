Хабаровск, 28 июня, 2022, 10:56 — ИА Регнум. Спортивно-туристический комплекс «Хехцир», строительство которого сейчас ведётся под Хабаровском, в будущем станет всесезонной базой для семейного отдыха. Несмотря на санкции, мешающие проекту, работы продолжаются, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства региона.

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Так, на горнолыжном комплексе «Хехцир» устанавливают линию электропередачи — большой блок технических работ строители завершат к осени.

Пропускная способность комплекса — до 200 тыс. человек в год.

На площади 360 га планируется разместить 11 горнолыжных трасс, биатлонный комплекс, гостиницы на 700 человек и автопарковки на 2 тыс. машиномест. Создание этой современной спортивной базы является одним из флагманских проектов регионального значения.

Как сообщало ИА REGNUM, под городом Углич Ярославской области построят экопарк с горнолыжным склоном и аквапарком.