Кемерово, 28 июня, 2022, 10:57 — ИА Регнум. В Кемеровской области по данным на сегодня, 28 июня, на лечении из-за коронавируса находятся 612 пациентов. Об этом сообщил центр ситуационного мониторинга по развитию эпидемиологической ситуации.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

За прошедшие сутки было выявлено 52 новых носителя коронавируса. За это же время 24 человека выписаны с выздоровлением.

Всего в регионе было выявлено 166 120 случаев заражения коронавирусом, 163 051 человек выздоровел, 2457 пациентов скончались.