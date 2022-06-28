Донецк, 28 июня, 2022, 10:55 — ИА Регнум. Украинские нацисты обстреляли населённый пункт Новобахмутовка в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом 28 июня сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

John Crosby Миномётный обстрел

Уточняется, что обстрел Новобахмутовки со стороны киевских боевиков был зафиксирован в 10:25 (совпадает с мск) и в ходе него по городу было выпущено шесть мин калибра 120 мм.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что украинские войска нанесли удар по городу Перевальск в Луганской Народной Республике