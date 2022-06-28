София, 28 июня, 2022, 10:55 — ИА Регнум. Президент Болгарии Румен Радев проводит специальные консультации с лидерами крупнейших политических сил страны по созданию нового правительства. Об этом 28 июня сообщает БНР.

President of Bulgaria Office Президент Болгарии Румен Радев

Согласно официальной информации, в указанных консультациях принимают участие главы и активисты партий «Продолжаем перемены», «Есть такой народ», БСП, «Демократическая Болгария», и «ГЕРБ-ОДС». Целью переговоров является преодоление политического кризиса в стране, возникшего после объявления Народным собранием (парламентом) Болгарии вотума недоверия правительству действующего премьер-министра Кирила Петкова и возможным добровольным сложением последним себя полномочий.

Детали встреч Радева с местными политиками держатся в строжайшей тайне.

Напомним, 22 июня НС Болгарии объявило вотум недоверия кабмину Болгарии. Это вызвало волну протестов сторонников команды Петкова по всей стране. Ранее команда Петкова сообщила о намерении уйти в отставку.