Париж, 28 июня, 2022, 10:54 — ИА Регнум. Власти Франции намерены передать Киеву «значительное число» бронетранспортеров, заявил 28 июня министр вооруженных сил республики Себастьян Лекорню.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Оружие

«Для быстрого перемещения по районам, находящимся под обстрелом противника, войскам необходима бронетехника. Франция передаст значительное число бронетранспортеров», — сказал он в интервью газете Parisien, говоря о военной помощи киевскому режиму.

Министр также добавил, что Киев запросил у Франции противокорабельные ракеты Exocet для прорыва блокады зерна в Черном море, возможность поставки таких ракет обсуждается.

Как сообщало ИА REGNUM, власти Австралии изыскивают возможность нарастить военную помощь захватившему власть на Украине нацистскому режиму, прежде всего за счёт дополнительных поставок бронированных автомобилей Bushmaster.

Читайте также: Австралия намерена нарастить военную помощь киевскому режиму