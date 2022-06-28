Майданшахр, Афганистан, 28 июня, 2022, 10:54 — ИА Регнум. Один ребёнок погиб и двое получили ранения в результате разрыва миномётного снаряда в провинции Вардак в Афганистане. Об этом сообщает «8 Собх».

Иван Шилов ИА REGNUM Афганистан

По информации местных источников, инцидент произошел возле рынка уезда Саидабад.

Взрывы неразорвавшихся боеприпасов в Вардаке и раньше уносили жизни жителей провинции.

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