Барнаул, 28 июня, 2022, 10:52 — ИА Регнум. Жителей Алтайского края предупредили о существенном ухудшении погодных условий: во второй половине дня 29 июня и ночью 30 июня ожидаются дожди, грозы.

Град

При грозах вероятны сильные ливневые дожди, град. Прогнозируется шквалистое усиление ветра до 27 метров в секунду.

Как сообщало ИА REGNUM, сильные дожди с грозами пришли в Алтайский край накануне, 27 июня. В отдельных районах из-за ураганного ветра зафиксированы порыва линий электропередач (на данный момент энергоснабжение восстановлено). В селе Назаровка Михайловского района повреждены кровли и остекление домов и объектов. Пострадавших нет.

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