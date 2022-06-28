Екатеринбург, 28 июня, 2022, 10:52 — ИА Регнум. Двое жителей Свердловской области осуждены за похищение и убийство человека. Приговор вынес облсуд, сообщает пресс-служба инстанции.

Суд

Преступление было совершено в июле. Пьяные граждане встретили незнакомого им мужчину, избили, поместили в багажник автомобиля, а затем вывезли в лесополосу и там продолжили избиение ногами, руками и сапёрной лопатой. В результате полученных травм гражданин скончался.

Одному из подсудимых назначено 16 лет колонии строгого режима с двухлетним ограничением свободы на 2 года. Второй получил 17 лет с таким же ограничением. Также каждый из них должен уплатить 500 тыс. морального вреда. Правда, приговор пока не вступил в законную силу.