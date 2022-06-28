Пенза, 28 июня, 2022, 11:08 — ИА Регнум. Из-за угрозы распространения COVID-19 в Пензенской области вновь продлили режим повышенной готовности. Соответствующий указ 27 июня подписал губернатор Олег Мельниченко.

Pnzreg.ru Здание правительства Пензенской области

В документе говорится, что режим повышенной готовности продлен в Пензенской области до 31 июля включительно.

При этом масочный режим режим рекомендован беременным женщинам, жителям старше 60 лет и гражданам с хроническими заболеваниями.

ИА REGNUM напоминает, режим повышенной готовности из-за угрозы распространения новой коронавирусной инфекции действует в Пензенской области с марта 2020 года.

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