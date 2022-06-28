Нюрбинский район, Якутия, 28 июня, 2022, 10:59 — ИА Регнум. Возле села Сюля Нюрбинского района Якутии в кювет улетел водовоз, один человек погиб. Мужчина, управлявший им, не имел прав на вождение, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 28 июня в пресс-службе ГИБДД по республике.

40.мвд.рф ДТП

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Также оказалось, что спецтранспорт не принадлежал мужчине, который сел за руль. На автомашине 33-летний якутянин находился в состоянии алкогольного опьянения после празднования Ысыаха и решил отправиться в Нюрбу. Автомобиль для перевозки воды, на котором он поехал вместе с пассажирами, был припаркован на территории фермы.

Водитель не справился с управлением, машина улетела в кювет. Пассажиров было трое, один из них погиб, другие не пострадали. Водитель и его попутчики покинули место происшествия после ДТП.

Мужчина найден и признал свою вину, объяснив, что не справился с управлением потому, что был сильно пьян. Возбуждено уголовное дело.

Как сообщало ИА REGNUM, в Амгинском районе вынесен приговор 55-летнему мужчине, который признан виновным в смерти человека по неосторожности. Он был за рулём трактора, который опрокинулся. ДТП унесло жизнь пассажира.