Архангельск, 28 июня, 2022, 10:49 — ИА Регнум. Ломоносовский районный суд Архангельска вынес обвинительный приговор 60-летнему мужчине, развращавшему в сети несовершеннолетнюю, сообщает СУ СКР.

Александр Горбаруков ИА REGNUM В сети

«Следствием и судом установлено, что в 2020 году осужденный познакомился в одной из социальных сетей в Интернете с 15-летней девочкой, проживающей в Самарской области, вел с ней циничную переписку на сексуальные темы, в ходе которой направил несовершеннолетней и иным лицам фотоматериалы, признанные порнографическими», — сообщили в ведомстве.

Приговором суда ему назначено наказание в виде 3 лет 9 месяцев лишения свободы в исправительной колонии общего режима.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2021 году за аналогичные преступления был осужден экс-глава министерства образования Архангельской области. Суд назначил ему наказание в виде 5 лет и 1 месяца лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.