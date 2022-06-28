Псков, 28 июня, 2022, 10:53 — ИА Регнум. В Псковской области с воинскими почестями проводили в последний путь сержанта Степана Журавлёва и ефрейтора Андрея Михайлова, погибших в ходе спецоперации по защите Донбасса.

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«Простились с военными, погибшими в борьбе с нацистами на Украине, — сообщил 28 июня губернатор Псковской области Михаил Ведерников. — Скорбим о наших павших героях. Приношу искренние соболезнования семьям погибших. Всю необходимую помощь окажем».

t. me/MV_007_Pskov Степан Журавлев

t. me/MV_007_Pskov Андрей Михайлов

Всего за время спецоперации Вооруженных сил России на Украине из официальных источников стало известно о гибели 57 военнослужащих из Псковской области.