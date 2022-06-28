Бухарест, 28 июня, 2022, 10:47 — ИА Регнум. В результате крупной спецоперации, проведенной полицией и сотрудниками Управления по борьбе с организованной преступностью Румынии, в столице страны Бухаресте были задержаны семь человек, обвиняемых в присвоении средств на общую сумму в 3 млн евро. Об этом 28 июня сообщает бухарестская газета Jurnalul.

Victor Арест

По предварительной информации, указанные лица подозреваются в том, что в период с 2017-го по 2019-й годы они путем подделки документов занижали стоимость продаваемого в Бухаресте недвижимого имущества, а также оформляли подложные кредитные обязательства.

Если вина задержанных граждан будет доказана в суде, каждому из них грозит тюремное заключение на срок до девяти лет. Ведется следствие.

Напомним, ранее правительство Румынии объявило о начале новой масштабной кампании по борьбе с уклонением от уплаты налогов.