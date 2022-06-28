Москва, 28 июня, 2022, 10:46 — ИА Регнум. Одна из проблем стекольной отрасли РФ — это производительность труда, которая серьезно отстает от соответствующих показателей зарубежных компаний. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 28 июня заявила заместитель директора института финансово-промышленной политики финансового университета при правительстве РФ Евгения Морева.

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«В настоящее время рост стекольной отрасли РФ сдерживают внешние ограничения, накладываемые в целом ряде европейских стран в рамках пятого пакета антироссийских санкций, укрепление курса рубля и некоторые другие факторы, — сказала Морева. — Учитывая, что в последние годы на внешние рынки направлялось порядка 25-30% национального производства, данные обстоятельства оказываются существенными для оценки ближайших перспектив».

Она уточнила, что нынешнее состояние российской стекольной промышленности — результат действия многих факторов текущего и долгосрочного характера.

«К числу первых традиционно относят состояние жилищного строительства и влияющих на него параметров (изменение ключевой ставки, цена ипотеки). Корректировка и изменение состояния этих параметров способны дать некоторый толчок восстановлению производства, — сказала Морева. — Вместе с тем стабилизация динамики стекольного производства и его дальнейшее наращивание во многом зависят от долгосрочных факторов, связанных прежде всего с состоянием производительности труда в отрасли. Еще в первой половине 2010-х годов отмечалось, что в стекольной отрасли РФ производительность труда в 1,8-2,5 раза ниже уровня производительности зарубежных компаний».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее экономист Александр Тимофеев не согласился с тем, что стекольная отрасль РФ переживает экономический кризис, так как потери в экспорте легко перекрываются спросом на внутреннем рынке.