Махачкала, 28 июня, 2022, 10:46 — ИА Регнум. В Дагестане начато следствие после массовой драки, в ходе которой был убит один человек и ранены еще трое. Уголовное дело возбуждено по статьям УК РФ «Покушение на убийство двух или более лиц» и «Незаконный оборот оружия». В рамках его расследования разыскиваются подозреваемые — четыре человека.

Цитата из к/ф «Футбольная лавка». Реж. Ник Лав. 2004. Великобритания Драка

Напомним, драка произошла в ночь на 27 июня в селе Ботлих. Игра в футбол вызвала конфликт у нескольких молодых людей, он закончился дракой с участием девяти человек, в ходе которой один из них был убит, в больницу с ранениями доставлены еще трое.

В ходе драки ее участники применили огнестрельное оружие и колюще-режущие предметы, сообщили в СК по региону. В настоящее время в розыск объявлены четыре человека, подозреваемые в покушении на убийство.