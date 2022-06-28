Воронеж, 28 июня, 2022, 10:45 — ИА Регнум. До третьего — четвёртого вырос класс пожарной опасности на территории Воронежской области, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Воронежской области.

ИА REGNUM Лесной пожар

« Класс пожарной опасности по области вырос до 3-4 и продолжает увеличиваться. Категорически просим население воздерживаться от любого вида применения открытого огня в соответствии с особым противопожарным режимом!» — обратились спасатели к жителям региона.

С 28 июня на территории области будет усилено патрулирование, при этом особое внимание проверяющие направят на соблюдение правил противопожарной безопасности в выходные дни.

Спасатели напомнили, что в этом году выросли штрафы за использование открытого огня в условиях особого противопожарного режима — для граждан административное наказание составит от 10 тысяч до 20 тысяч рублей, для должностных лиц от 30 тысяч до 60 тысяч рублей, для предпринимателей от 60 до 80 тысяч рублей, для юрлиц — от 400 до 800 тысяч рублей.

По прогнозу Воронежского гидрометцентра, 28 июня в Воронежской области ожидается до +31 градуса, при переменной облачности. 29 июня — 1 июля будет чуть прохладнее, до +24…27 градусов, при этом дождей не ожидается.