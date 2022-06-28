Иркутск, 28 июня, 2022, 10:45 — ИА Регнум. В Иркутской области на поддержку отраслей животноводства в 2022 году направят более одного млрд рублей, сообщает 28 июня телеграм-канал правительства региона.

Корова

В текущем году выплачено из бюджета области 812,2 млн рублей на предоставление субсидий племенным организациям, производителям мяса и молока, приобретение племенных животных.

«Правительством Иркутской области принято решение дополнительно направить 200 млн рублей. Дополнительная поддержка позволит сосредоточить средства бюджета на приоритетных «точках роста» — производстве молока и мяса, как традиционных направления сельского хозяйства региона», — отметил губернатор Иркутской области Игорь Кобзев.

В 2022 году поддержку на производство молока уже получили 118 сельскохозяйственных товаропроизводителей региона, а на производства мяса — 264 агрария. Дополнительное финансирование животноводства направлено на сохранения поголовья крупного рогатого скота, объемов производства молока и мяса на территории Иркутской области.

Как сообщало ИА REGNUM, на 1 июня 2022 года в хозяйствах всех сельхозпроизводителей Иркутской области, по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года, наличие крупного рогатого скота уменьшилось на 1,8% (из него коров — на 1,4%).

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