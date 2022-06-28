Бухарест, 28 июня, 2022, 10:44 — ИА Регнум. По меньшей мере два человека погибли и еще четверо получили ранения различной степени тяжести в результате масштабного ДТП в районе населенного пункта Калафат на юго-западе Румынии. Об этом сообщает болгарское «Радио Видин».

Иван Шилов ИА REGNUM ДТП

По предварительным данным, инцидент произошел рано утром 28 июня в условиях плохой видимости, когда автобус с болгарской регистрацией, перевозивший граждан Болгарии, столкнулся с грузовым автомобилем. Среди пострадавших в аварии — грудной ребенок.

Все раненые лица были доставлены в центральную больницу Калафата. Информации о состоянии их здоровья нет.

Правоохранительные органы Румынии проводят расследование обстоятельств аварии. О ДТП поставлено в известность министерство иностранных дел Болгарии.