Лондон, 28 июня, 2022, 10:44 — ИА Регнум. Сербский теннисист, третья ракетка Новак Джокович стал первым игроком в истории, которому удалось одержать минимум 80 побед на каждом из четырёх турниров «Большого шлема».

Andrew Campbell Новак Джокович

Джокович одержал победу над представителем Южной Кореи Квон Сон У в матче первого круга Уимблдона-2022. Для него эта победа стала 80-й в Лондоне.

«На данном этапе карьеры я стараюсь сохранять все свои силы для турниров «Большого шлема». Теперь у меня по 80 побед, давайте дойдём до 100», — сказал Джокович в интервью на корте после матча.

Напомним, Джокович является 20-кратным победителем турниров «Большого шлема».