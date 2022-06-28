Астана, 28 июня, 2022, 10:44 — ИА Регнум. В августе Казахстан и Россия проведут переговоры о деятельности и планах по космодрому Байконур. Об этом 28 июня заявил министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Казахстана Багдат Мусин.

Юрий Данилевский Байконур

«Мы в августе запланировали встречу с господином Рогозиным в целом по теме Байконура», — сказал он РИА Новости.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал распоряжение о назначении на пост представителя президента на комплексе «Байконур» Кайрата Нуртая.

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