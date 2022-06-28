Зарандж, Афганистан, 28 июня, 2022, 10:48 — ИА Регнум. Гражданин Афганистана, который намеревался попасть в Иран контрабандным путём, погиб на границе под палящим солнцем. Об этом источники в провинции Нимроз сообщили газете «8 Собх».

U.S. Marine Corps Ирано-афганская граница

Мужчина, который планировал перебраться в Иран, был брошен контрабандистами без еды и воды при пересечении границы. Он умер от жары.

На видео, которое попало в газету, видно тело афганца, скончавшегося от теплового удара на границе с Ираном.

Граница с Ираном — один из самых оживленных участков афганской границы. Каждый день по этому маршруту контрабандным путём в Иран переправляется большое количество афганских граждан.

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