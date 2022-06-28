Белокалитвинский район, Ростовская область, 28 июня, 2022, 10:46 — ИА Регнум. На хуторе Шарковка Белокалитвинского района Ростовской области обнаружен предмет, похожий на современную головную часть ракеты. Об этом говорится в докладе начальника местного управления ГО и ЧС Фёдора Тарасенко, опубликованном на сайте районного интернет-издания «Перекрёсток».

Perekrestokinfo.ru Предмет, похожий на головную часть ракеты

Опасный предмет был найден днём 21 июня при проведении сельскохозяйственных работ в парке километров от хутора. До прибытия саперов из Каменска-Шахтинского вокруг предполагаемого снаряда было выставлено оцепление. Территория была огорожена сигнальной лентой.

Спустя сутки боеприпас разминировали.