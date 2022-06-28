Москва, 28 июня, 2022, 10:40 — ИА Регнум. Украинские войска нанесли удар по городу Перевальск в Луганской Народной Республике, сообщает 28 июня представительство ЛНР в СЦКК.

Система залпового огня HIMARS

Впервые украинская армия применила в ходе боевых действий реактивную систему залпового огня М142 HIMARS. В 7:20 с позиций ВСУ в Артёмовске (ДНР) выпущена одна ракета по городу Перевальск.

Как сообщало ИА REGNUM, утром украинские войска обстреляли Донецк.