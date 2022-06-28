Москва, 28 июня, 2022, 10:40 — ИА Регнум. Обвинение украинскому военному Антону Череднику, который расстрелял мирного жителя Мариуполя за якобы «неправильное произношение», предъявили российские следователи. Об этом 28 июня сообщает пресс-служба Следственного комитета России.

Эмблема СК РФ

Отмечается, что, по информации следователей, 27 марта в поселке Мирном города Мариуполя Чередником были остановлены два мирных жителя, которым он приказал лечь на землю.

«Осознавая, что представившиеся ему и предъявившие документы граждане не являются участниками вооруженного конфликта, он потребовал произнести фразу на украинском языке, для устрашения производя выстрелы в воздух из автомата. Используя в качестве предлога неправильное произношение, Чередник расстрелял одного из мужчин», — говорится в сообщении.

При этом указывается, что второй потерпевший выжил и дал показания против украинского боевика по этому делу.

«Следователи Следственного комитета России предъявили обвинение военнослужащему 501 отдельного батальона морской пехоты ВСУ (войсковая часть А-1965) старшему сержанту Антону Череднику в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 356 УК РФ (применение запрещенных средств и методов ведения войны — ред.)», — добавляется в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее город Перевальск в Луганской Народной Республике (ЛНР) был обстрелян вооружёнными украинскими формированиями из американских реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS.