Чебоксары, 28 июня, 2022, 10:39 — ИА Регнум. В Чувашии последние три года снижается количество зарегистрированных владельцев оружия. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе управления Росгвардии по Чувашии.

Дарья Драй ИА REGNUM Выставка оружия

По данным ведомства, в настоящее время владельцами различных видов оружия числятся более 15 080 жителей республики, у которых хранится свыше 25 240 единиц оружия.

Правоохранители констатируют снижение количества владельцев оружия: 2020 году их насчитывалось свыше 15 340, в 2021 году — более 15 240. Если в 2020 году у них хранилось 25 440 единиц оружия, то в 2021 году их число снизилось до 25 360 единиц.

Самым возрастным владельцем оружия является 95-летний житель Чувашии. Правоохранители уточняют, на него зарегистрировано охотничье ружьё и поясняют, что законом не предусмотрен предельный возраст владения оружием. Одно из основных условий — прохождение соответствующей медицинский осмотр.

Напомним, что средний возраст владельцев оружия в Чувашии составляет 50 лет. В основном граждане приобретают оружие для охоты.

Как сообщало ИА REGNUM, 1 июня 2022 года в России вступили в силу новые требования к владельцам оружия. В частности, с 18 до 21 года увеличивается возраст приобретения охотничьего оружия, запрещена выдача лицензии гражданам с непогашенной или неснятой судимостью за тяжкое преступление, введён запрет на переделку оружия.