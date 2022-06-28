Зарандж, Афганистан, 28 июня, 2022, 10:42 — ИА Регнум. Валютный рынок в афганской провинции Нимроз закрыт уже неделю, сообщили источники в административном центре провинции Зарандже газете «8 Собх».

Kursiv.kz Валюта Афганистана

Рынок обмена валюты, отмечают они, был закрыт в знак протеста против нового приказа талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) о получении лицензии на деятельность.

Рынок закрылся 20 июня из-за забастовки «менял», и пока нельзя сказать, когда он откроется. Жители провинции жалуются на закрытие рынка и приостановку операций с иностранной валютой.

Согласно новому указу «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), менялы обязаны заплатить 5 млн афгани для получения лицензии.

Этот указ встретил негативную реакцию со стороны менял, что привело к закрытию «Дворца Принца» в Кабуле — крупнейшего центра обмена валюты в Афганистане.