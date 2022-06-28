Самара, 28 июня, 2022, 10:40 — ИА Регнум. Все аттракционы в парках Самары прошли технический осмотр и были допущены к эксплуатации. Об этом 28 июня сообщает пресс-служба городской администрации.

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Сообщается, что данный вопрос рассматривали на совещании в городской администрации.

«Все аттракционы прошли технический осмотр и были допущены к эксплуатации. Ведется контроль по ценам на стоимость развлекательных услуг, также поддерживается эстетический внешний вид аттракционов и чистота прилегающей территории. На определенных площадках действует система льгот. На данный момент все развлекательные зоны соответствуют требованиям», — сообщает пресс-служба.

Отмечается, что с владельцами коммерческих аттракционов были проведены разъяснительные беседы по технике безопасности.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что на прошлой неделе мэр города Елена Лапушкина поручила главам районов провести инвентаризацию детских площадок во дворах Самары. Она дала поручение чиновникам отчитаться о проделанной работе на следующем совещании.