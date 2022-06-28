Барнаул, 28 июня, 2022, 10:38 — ИА Регнум. За последние три года показатель заболеваемости алкоголизмом в Алтайском крае уменьшился на 10%, сообщает 28 июня телеграм-канал регионального минздрава. В 2019 году показатель составлял 1157,2 на 100 тысяч населения, это 26 995 человек, в 2021 году показатель снизился до 1037,1 на 100 тысяч населения, это 23 816 человек. Помимо этого отмечается снижение показателя смертности от острых отравлений алкоголем в 2021 году на 8%. В 2020 году — зарегистрировано 78 случаев, в 2021 — 72 случая.

Светлана Шаповалова ИА REGNUM Алкоголизм. Последствия

Специалисты отмечают, что наибольшая заболеваемость алкоголизмом регистрируется среди пациентов в возрасте от 40 до 59 лет, это 53,5% от числа всех больных, а также в возрасте от 20 до 39 лет — 41,4%. Количество женщин с данной нозологией составляет 20% от общего числа больных. Причем в структуре всех наркологических расстройств в крае преобладают именно алкогольные расстройства.

В 2021 году в условиях круглосуточного стационара прошли лечение 4347 человек с алкоголизмом и 1218 человек с алкогольными психозами.

По мнению минздрава региона, стабилизировать наркологическую ситуацию в регионе помогают современные технологии: применение метода биологической обратной связи, сеансы аудиотерапии, цветотерапии, аутогенные и видеосеансы, психофизиологическая антистрессовая система Сенсориум.

Помимо этого в крае проводятся занятия в психотерапевтических группах для зависимых и созависимых лиц. Работает «телефон доверия» на базе Алтайского краевого наркологического диспансера по вопросам лечения алкоголизма, на который в прошлом году поступило 595 звонков.

Напомним, в сентябре 2021 года отмечалось, что в Алтайском крае за последние три года показатель заболеваемости алкоголизмом (включая алкогольные психозы) уменьшился на 7%, с 1176,1 на 100 тысяч населения в 2018 году до 1092,2 на 100 тысяч населения в 2020 году.

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