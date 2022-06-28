Санкт-Петербург, 28 июня, 2022, 10:42 — ИА Регнум. За первые шесть месяцев 2022 года Санкт-Петербург посетили 3,7 млн человек. Об этом 28 июня на заседании городского правительства сообщил глава комитета по развитию туризма Сергей Корнеев, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Драй ИА REGNUM Люди на Невском проспекте

«В первом полугодии Санкт-Петербург уже посетили 3,7 млн человек. При этом средние траты россиян за поездку в наш город и расходы здесь возросли на 12%, до 36,5 тысяч рублей», — отметил Корнеев.

Председатель комитета добавил, что, по оценкам экспертов, Петербург входит в топ-3 самых привлекательных городов по соотношению цена-качество. За полгода зафиксировали также относительное увеличение количества зарубежных туристов, несмотря на нарушения транспортной логистики, на которые повлияли санкционные ограничения.

«За первое полугодие город принял 130 тысяч иностранных туристов, что на 62% превышает аналогичный показатель 2021 года», — подчеркнул Корнеев.

Напомним, что, по данным компании «Агентство Маркет Гайд», туристический поток Петербурга за первое полугодие вырос на 32%. Большая часть российских туристов в Петербурге относится к жителям Московской агломерации.