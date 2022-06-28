За первое полугодие 2022 года Петербург посетили 3,7 млн туристов
Санкт-Петербург, 28 июня, 2022, 10:42 — ИА Регнум. За первые шесть месяцев 2022 года Санкт-Петербург посетили 3,7 млн человек. Об этом 28 июня на заседании городского правительства сообщил глава комитета по развитию туризма Сергей Корнеев, передаёт корреспондент ИА REGNUM.
«В первом полугодии Санкт-Петербург уже посетили 3,7 млн человек. При этом средние траты россиян за поездку в наш город и расходы здесь возросли на 12%, до 36,5 тысяч рублей», — отметил Корнеев.
Председатель комитета добавил, что, по оценкам экспертов, Петербург входит в топ-3 самых привлекательных городов по соотношению цена-качество. За полгода зафиксировали также относительное увеличение количества зарубежных туристов, несмотря на нарушения транспортной логистики, на которые повлияли санкционные ограничения.
«За первое полугодие город принял 130 тысяч иностранных туристов, что на 62% превышает аналогичный показатель 2021 года», — подчеркнул Корнеев.
Напомним, что, по данным компании «Агентство Маркет Гайд», туристический поток Петербурга за первое полугодие вырос на 32%. Большая часть российских туристов в Петербурге относится к жителям Московской агломерации.