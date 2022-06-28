Зарандж, Афганистан, 28 июня, 2022, 10:37 — ИА Регнум. Талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) арестовали пожилого мужчину за выражение протеста в афганской провинции Нимроз. Об этом местные источники сообщили газете «8 Собх».

U.S. National Archives Афганцы

Несколько дней назад талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) отобрали весы у нескольких продавцов арбузов из-за использования иранской валюты туман в повседневных сделках. Продавцы арбузов объявили забастовку.

Источники сообщают, что 27 июня вечером талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) ворвались в дом пожилого мужчины, арестовали его и заключили в тюрьму.

Некоторые из его родственников говорят, что мужчину обвиняют в преступлении — оскорблении талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ), его дело передано в прокуратуру.

Читайте также: Талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) арестовали 25 мирных жителей в Каписе