Симферополь, 28 июня, 2022, 10:35 — ИА Регнум. Более 130 частных жилых домов, два многоквартирных жилых дома и более 200 приусадебных участков остаются подтопленными в районах Крыма по данным на утро 28 июня. Об этом сообщили в министерстве чрезвычайных ситуаций Республики Крым.

Александр Полегенько ИА REGNUM Наводнение в Крыму. Село Андрусово, Симферопольский район

В общей сложности, по данным на утро 28 июня, происшествия, связанные с непогодой, были зарегистрированы в пяти муниципальных образованиях и в 17 населенных пунктах. В четырёх муниципальных образованиях дожди стали причиной подтопления 236 частных домовладений, трёх многоквартирных домов, 387 приусадебных участков, пострадали также три социальных объекта.

В настоящее время остаются подтопленными два многоквартирных дома, 216 приусадебных участков и 132 частных домовладения.

Работы по устранению последствий непогоды продолжаются.

Как сообщало ИА REGNUM, действие штормового предупреждения на территории Республики Крым продлено до 28 июня.