Ярославль, 28 июня, 2022, 10:42 — ИА Регнум. Сайт Ярославской областной думы был взломан хакерами, которые разместили на нём сообщение «с украинской тематикой». Об этом на заседании 28 июня рассказал председатель регионального парламента Михаил Боровицкий. Сейчас сайт не работает.

Ярославская областная Дума

«Сайт заблокирован украинском тематикой. Поэтому потребуется какое-то время, чтобы его восстановить. Прошу к этому отнестись с пониманием», — объявил Боровицкий в начале заседания.

Как стало известно корреспонденту ИА REGNUM, на сайте было размещено поздравление с днём конституции Украины. Это произошло ночью или рано утром. После этого сайт был заблокирован.