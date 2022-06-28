Владивосток, , 10:33 — REGNUM По данным Росрыболовства, основные виды рыбной продукции в оптовом звене продолжают дешеветь, сообщает телеграм-канал «Полпредство ДФО».

Рыба (сс) Duangphorn Wiriya

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С 20 по 26 июня на Дальнем Востоке ещё больше подешевела камбала — на 9%, до 80 рублей за кг, снизилась цена на тихоокеанскую треску — на 2,2%, до 225 рублей за кг, на сельдь - на 1,2%, до 83 рублей.

Начавшаяся путина на Дальнем Востоке способствует удешевлению красной рыбы.

Как сообщало ИА REGNUM, в Приморье выдался «урожайный» год в сравнение с 2021-м на красную рыбу — предприятия добывают лосось и симу в Тернейском округе.