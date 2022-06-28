Москва, 28 июня, 2022, 10:38 — ИА Регнум. Сеть исторических просветительских мультимедийных парков «Россия — моя история» расширится на ещё один — 25-й парк который откроется в райцентре Луганской Народной Республики до конца года. Об этом стало известно в рамках первого медиафорума «Журналистика без границ» который состоялся 23–24 июня в Луганске. Методическую, проектную и партнерскую поддержку проекту окажет Фонд гуманитарных проектов.

Алексей Колчин ИА REGNUM Экспозиция «Рюриковичи» в мультимедийном парке «Россия — Моя история»

В здании парка, местоположение которого определится в ближайшее время, откроются главные исторические выставки, которые уже семь лет пользуются популярностью среди жителей 24 регионов России: «Романовы» и «Рюриковичи». Кроме этого локальным дополнением к общероссийским экспозициям станет специальная выставка об истории возникновения и развития Новороссии и республики Крым с конца XVIII века.

Кроме основных экспозиций в парке может открыться временная выставка «Пётр Великий. Рождение империи. К 350-летию со дня рождения императора» — ранее Луганская Народная Республика присоединилась к общероссийскому празднованию юбилея, на улицах можно увидеть билборды с фирменным стилем года празднования, разработанные арт-специалистами Фонда гууманитарных проектов и фонда «Моя история».

«Осуществляя наше развитие на территории ЛНР, мы надеемся, что парк станет новым центром притяжения молодёжи в регионе, чтобы дать возможности в одном месте получать образование, интересно организовывать своё время, придумывать новые проекты, знакомиться с единомышленниками и всё, чем уже много лет занимаются школьники и студенты в 24 парках в регионах страны», — подчеркнул член ОП РФ, управляющий директор Фонда гуманитарных проектов Иван Есин.

В экспозициях парков «Россия — Моя история» используются современные технологии музейного показа, в том числе голограммы, интерактивные сенсорные экраны, проекционный купол, видеопанели с трехмерными историческими реконструкциями, аудиогиды и др. технологии. Посещение экспозиций будет бесплатным для многодетных семей (от 3 детей и более), ветеранов Великой Отечественной войны, героев СССР и России, инвалидов 1-й и 2-й групп, детей-инвалидов, ветеранов боевых действий и лиц, приравненных к ним, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения