Сеул, , 10:34 — REGNUM Трое из десяти жителей Южной Кореи в возрасте до 50 лет живут со своими родителями. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на отчёт Корейского института здравоохранения и социальных дел.

Сеул. Южная Корея Andrew Currie

Согласно опубликованным данным, 29,9% людей в возрасте от 19 до 49 лет живут со своими родителями.

В отчете отмечается, что брак является самым большим стимулом к самостоятельному существованию, а также сообщается, что количество неженатых людей, живущих со своими родителями, более чем в 20 раз превышает количество женатых.

64,1% неженатых и 43,6% безработных в Южной Корее живут со своими родителями. Только 3,2% женатых людей и 23,5% работающих остаются жить в доме своих родителей.

Известно, что данный отчет был составлен на основе результатов опроса, в котором приняли участие 14 538 человек.