Москва, 28 июня, 2022, 10:31 — ИА Регнум. Обновление и расширение порта Корсаков на Сахалине является не только ключом к развитию островного региона, но имеет весомое значение для всего Дальнего Востока, об этом на встрече с министром строительства и ЖКХ РФ Иреком Файзулиным заявил губернатор области Валерий Лимаренко, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в правительстве Сахалина.

kikiwis Вид на посёлок Корсаков. Залив Анива, Сахалин

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В настоящее время ведётся подготовка проектной документации. Строительство инфраструктуры порта Корсаков планируется начать в 2023 году.

«Корсаковский порт — ключ к развитию Сахалинской области. Ежедневно через него проходят тысячи тонн грузов, и эти цифры в связи с растущими темпами строительства в области будут увеличиваться. Сегодня мы также уделяем особое внимание развитию рыбной отрасли. Нам жизненно важна реконструкция гидротехнических сооружений, морских причалов, необходимо строительство инфраструктуры по переработке и хранению рыбы. Серьезное обновление портового комплекса имеет весомое значение для всего Дальневосточного округа. Для нас это новые рабочие места, устойчивое развитие в условиях санкций и экономическая стабильность», — сказал Лимаренко.

Как сообщало ИА REGNUM, полномочный представитель президента в ДФО Юрий Трутнев поддержал предложение губернатора Сахалина Валерия Лимаренко об ускоренной модернизации морского порта Корсаков. Глава островного региона попросил предусмотреть на эти цели в федеральном бюджете в конце 2022 — начале 2023 года порядка 3 млрд рублей.