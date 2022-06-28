Алма-Ата, Казахстан, , 10:30 — REGNUM Прокуратура Алма-Аты через суд добилась закрытия сайта, на котором выкладывали объявления о продаже и покупке новорожденный детей. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

«Изучение предложений показало, что молодые женщины, желающие отказаться от своих новорожденных детей, предлагали их «приобрести» в нарушение установленного законом порядка», — говорится в сообщении.

Кроме того, на сайте размещали объявления те, кто хочет усыновить ребёнка.

В пресс-службе отметили, что следователи стали проверять материалы, полученные на сайте, попадает ли это под статью УК, предусматривающую торговлю людьми. Максимальное преступление за это наказание — лишение свободы сроком на 15 лет с конфискацией имущества.