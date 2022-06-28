Кемерово, 28 июня, 2022, 10:32 — ИА Регнум. В Кемеровской области создают современную систему пожаротушения для промышленного транспорта. Об этом ИА REGNUM сообщили в правительстве региона.

ako.ru Система пожаротушения

Отмечается, что разработка кемеровских инженеров решит проблему непроизвольных включений автоматических систем пожаротушения (АСП) на промышленном транспорте, которые происходят из-за несвоевременного обслуживания оборудования и электромагнитных помех и ведут к вынужденным простоям и убыткам.

«Кузбасские инженеры внедрили в процесс передачи данных для управления и контроля работы противопожарного оборудования CAN-протокол. Это дало высокую защиту от помех и сбоев, обеспечило стабильность работы. В экстренных случаях система будет срабатывать именно в тех зонах, где обнаружено возгорание, а не включаться вся целиком», — уточнили в областной администрации.

Отмечается, что новая АСП сделана в искробезопасном исполнении.