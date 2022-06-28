Донецк, , 10:30 — REGNUM В результате обстрелов со стороны вооруженных украинских формирований в Донецкой Народной Республике (ДНР) за сутки погибли пять человек. Об этом 28 июня сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Свеча Анна Рыжкова © ИА REGNUM

«За прошедшие сутки поступили сведения о гибели пяти гражданских лиц в Макеевке и Ясиноватой, в том числе двоих с ранее освобожденной территории — Светлодарска», — говорится в сообщении», — говорится в сообщении.

Также указывается, что еще 24 мирных жителя, включая двух детей 2077 года рождения, получили при обстрелах ВСУ ранения различной степени тяжести.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что за прошедшие 24 часа украинские вооруженные формирования 26 раз подвергли обстрелам территорию ДНР.