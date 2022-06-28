Сидней, Австралия, 28 июня, 2022, 10:35 — ИА Регнум. 28 июня в Сиднее начался второй день протестной недели, которую начала организация BlockadeAustralia. Однако в отличие от 27 июня нескольким десяткам экоактивистам не дали создать массовый транспортный коллапс в центре города. Об этом сообщил телеканал Nine News.

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Похоже, что полицейские учли ошибки предыдущего дня и 28 июня они сразу стремились оцепить активистов и не дать им добраться до главных улиц центрального делового района Сиднея.

В конечном итоге разрозненные группы протестующих собрались в центральном Гайд-парке и по причине своей малочисленности разошлись.

Журналисты пишут, что в случае предъявления обвинения протестующим могут грозить крупные штрафы или тюремное заключение. Однако 28 июня о массовых столкновениях с полицией или блокировании автострад не сообщалось.